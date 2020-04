L'agente di Conti manda un messaggio al Milan

Ai microfoni di MilanNews l'agente di Andrea Conti Mario Giuffredi ha parlato del suo assistito: "La sua stagione dobbiamo farla partire da quando è arrivato Pioli, con Giampaolo non ha mai giocato"."Penso che sia il primo vero periodo di continuità dopo gli infortuni e a parte la gara col Genoa ha fatto intravedere che sta tornando il giocatore che tutti conosciamo. L'anno prossimo ci aspettiamo di rivederlo al 100%".Chiosa sul rinnovo di contratto: "Non ho sentito nessuno. Siamo disponibili a parlarne perché lui sta benissimo al Milan. Se il club vorrà parlarne, ne parleremo, ma non andremo a chiederlo".

