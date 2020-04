Napoli, caccia al difensore: giovane talento nel mirino

Kalidou Koulibaly è al passo d'addio con il Napoli, e la società partenopea ha individuato il profilo del possibile sostituto: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', è il centrale del Friburgo Robin Koch ad aver attirato l'attenzione del club.23enne nato a Kaiserslautern, Koch e si è messo in luce in Bundesliga con il Friburgo. E' un centrale fisicamente possente e con i suoi 192 centimetri d'altezza rappresenta un vero e proprio spauracchio per gli attaccanti avversari. Prima di approdare a Friburgo ha giocato proprio nel club della sua città natale. Secondo la 'Gazzetta' il Napoli non vuole farselo scappare e la dirigenza sta cercando di anticipare i tempi della trattativa.“Penso sia arrivato il momento di fare un passo avanti nella mia carriera”, ha dichiarato Koch, il cui valore di mercato è stimato attorno ai 15 milioni di euro. Il difensore, tra l'altro, ha anche già giocato nella nazionale tedesca in due occasioni, debuttando nel novembre 2019 in un'amichevole contro l'Argentina, terminata 2-2.

