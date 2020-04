Napoli, il rinnovo di Mertens non è scontato

Il futuro di Mertens pare ancora avvolto nel mistero. Il belga è in scadenza di contratto con il Napoli. Prima dell'arrivo del Covid-19, il rinnovo sembrava ad un passo ma, con il passare delle settimane, la situazione sarebbe cambiata.Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbero diversi club sulle tracce dell'attaccante belga. Piacerebbe molto all'Inter (alla ricerca di una punta di esperienza) ma attenzione ad altre possibili piste, non solo in Serie A.

