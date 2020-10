Niente ritiro, tre opzioni per Ibra

Il futuro di Ibrahimovic è tutto da scrivere. Il 38enne attaccante non pare intenzionato a ritirarsi e, dalla sua casa in Svezia, starebbe valutando tutte le opzioni che ha sul tavolo per continuare a giocare, in particolare in Italia.Nello specifico, da non scartare la possibilità di un ripensamento anche sul Milan (Gazidis sembra deciso a tornare a dialogare con Raiola, agente dello svedese). Attenzione anche al Bologna e alla clamorosa opzione Monza con Galliani pronto a tutto pur di averlo.

