Suso fa chiarezza sul suo futuro

Durante il suo intervento a Radio Marca Sevilla Suso ha parlato del suo futuro: "Se si finisce in Champions c'è la possibilità di continuare sicuramente, ma ci sono anche molte altre opzioni. A livello personale non posso essere più felice, Abito a Montequinto, molto vicino alla famiglia".Sull'emergenza Coronavirus: "Se finisco di allenarmi e contagio mia moglie non me lo perdonerei per tutta la vita. Non sono d'accordo a terminare la Liga a tutti i costi per una serie di interessi: bisogna fare un piccolo sforzo tutti"."Non è logico che noi dobbiamo giocare ed essere concentrati, chiusi in un hotel. Se c'è un 1% di rischio, meglio non continuare. Vedo molto complicato che si possa finire la stagione. Io sono a casa, non sono nemmeno uscito per comprare e sono piuttosto spaventato" ha concluso Suso.

