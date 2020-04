Torino, c'è l'alternativa a Bruno Amione

Nella prossima sessione di mercato il Torino dovrà intervenire soprattutto in difesa: la Roma continua il pressing su Izzo e Nkoulou ha diversi estimatori in Francia.Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, gli occhi degli uomini di mercato granata si sono fiondati su Bruno Amione, giovane argentino su cui però è tornato forte il Genoa, che già a gennaio ha provato ad ingaggiarlo senza successo.Per non farsi cogliere impreparato, Cairo sta comunque valutando altri profili come quello di Davide Biraschi: il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 7 milioni di euro ed ha un contratto con il Grifone fino al 2022.

