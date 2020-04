Allegri, il ritorno in panchina è a un passo

Massimiliano Allegri è sempre più vicino a conoscere il suo futuro, dopo l'anno sabbatico che si è concesso al termine del ciclo alla Juventus caratterizzato dalla vittoria di cinque scudetti consecutivi.Secondo 'L'Equipe' sarà il Paris Saint-Germain a dargli una panchina per la prossima stagione: Thomas Tuchel è infatti sempre più vicino all'addio, che arriverà comunque a fine campionato (qualsiasi sia la decisione sul prosieguo della stagione che sarà adottata in Ligue 1).Il tecnico tedesco paga i cattivi rapporti con Leonardo e le discussioni avute con diversi big dello spogliatoio. Rischia oltretutto di restare a sua volta fermo per un anno: il Bayern Monaco, che era dato sulle sue tracce, ha infatti deciso di rinnovare il contratto di Flick.