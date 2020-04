Dall'Argentina rilanciano: Messi all'Inter è possibile

Lionel Messi all'Inter potrebbe non essere solo un sogno, ma una vera trattativa che i prossimi mesi potrebbero portare a compimento.Dopo che lunedì Massimo Moratti aveva scatenato la fantasia dei suoi vecchi tifosi con un intervento molto significativo a 'Radio Rai' ("Io credo che Messi sia un sogno niente affatto proibito per l'Inter in questo momento") è dall'Argentina che è giunta la conferma che l'ex patron della Beneamata potrebbe averci visto giusto.A parlarne è stata l'emittente televisiva 'TNT' Sports', che ha ribadito non solo l'intenzione del fuoriclasse di lasciare il Barcellona, ma anche che la trattativa con i nerazzurri meneghini esiste eccome."Non è solo un sogno. Su Leo c'è anche il Newell's Old Boys, che gli ha presentato un'offerta per farlo tornare in patria. Ma anche l'Inter sta spingendo, e quello che ha detto Moratti è tutto vero. La trattativa è pronta, poi sarà Messi a dover decidere ma sicuramente l'Inter ci sta lavorando", ha rivelato il giornalista Castilla sul canale sportivo sudamericano.Resta quindi da chiarire una volta per tutte quale sia effettivamente la strategia di Suning per strappare il definitivo sì a un giocatore che ha vissuto tutta la sua carriera vestendo i soli colori blaugrana (oltre all'albiceleste della sua nazionale) e che ora potrebbe essere tentato dall'avventura italiana. Magari per contendere i campionati all'eterno rivale Cristiano Ronaldo.

