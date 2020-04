Iachini glissa sul futuro:

Beppe Iachini al momento non è interessato particolarmente a conoscere il futuro del contratto che lo vincola alla Fiorentina, sebbene sia in contatto costante con i dirigenti viola."Mi sento spesso con Commisso, lo stesso vale per Barone e Pradè. Ma parliamo soprattutto della nostra salute. Il tempo per discutere del mio futuro ci sarà, ma verrà più avanti", ha dichiarato il tecnico marchigiano in un'intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'."Ho sempre detto che allenare la Fiorentina per me è un sogno divenuto realtà. Non è come lavorare in altre piazze, perché con Firenze, i fiorentini e la Fiorentina ho un legame profondo", ha aggiunto il tecnico gigliato.

