Inter, un top player nel mirino

L'Inter punta a migliorare, ulteriormente, la propria rosa in vista della prossima stagione. Il duo Marotta/Ausilio sta lavorando sui tanti giocatori in prestito. In particolare, sulle posizioni di Icardi, Lazaro, Perisic e Joao Mario.Se tutti dovessero essere riscattati, l'Inter avrebbe a disposizione circa 130 milioni da reinvestire sul mercato. Da non escludere che si punti ad un top player. Considerato utopico pensare a Messi, attenzione al ritorno di fiamma per Milinkovic-Savic.

