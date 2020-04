Lazio, Luis Alberto:

In una lunga intervista a El Transistor, Luis Alberto si è soffermato su tanti temi, a partire dal suo rapporto con la Lazio: "L'ho detto sempre: il Siviglia è casa mia e mi piacerebbe tornare. Ma il mio futuro è alla Lazio, è praticamente impossibile. Siamo a un buon punto per il rinnovo".Ottimismo circa la ripresa dell'attività agonistica: "La sensazione è che a fine mese potremo iniziare ad allenarci, anche se credo in piccoli gruppi ancora. Sembra piano piano stia finendo tutto, qui a Roma comunque siamo tranquilli".

