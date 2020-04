Niente Cina, Vidal aspetta l'Inter

Secondo Fox Sports, Vidal avrebbe ricevuto una ricca offerta da parte di un club cinese. Proposta monster che il cileno, classe 1987, avrebbe già rifiutato. Il motivo? Vidal vorrebbe tornare a giocare in Serie A (ha indossato la casacca della Juventus).L'Inter, da tempo, è sulle sue tracce e, in estate, potrebbe tentare un nuovo assalto al centrocampista di proprietà del Barcellona. Per sbloccare la trattativa servirebbero 10/15 milioni di euro. Il contratto di Vidal scade nel giugno del 2021.

