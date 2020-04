Roma sulle tracce di Pedro

La Roma starebbe pensando ad un acquisto di grande prestigio. I giallorossi sarebbero sulle tracce di Pedro. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Chelsea e il rinnovo non pare un'opzione percorribile.Il club giallorosso starebbe provando a convincere il 32enne attaccante a trasferirsi a Roma. Ci sarebbe la concorrenza di diversi club, soprattutto dell'MLS. Sarebbe sicuramente un grande colpo, a parametro zero, per Petrachi.

Pedro