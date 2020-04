Atalanta, sfida alla Fiorentina per un centrocampista

Il contratto di Giacomo Bonaventura con il Milan scadrà a giugno e con ogni probabilità non verrà rinnovato.In vista della prossima sessione di mercato, la Fiorentina ha messo nel mirino il centrocampista che ha tentato di ingaggiarlo già a gennaio. Secondo 'La Nazione' nelle prossime settimane gli uomini di Rocco Commisso avvieranno i contatti con il suo entourage.Sulle tracce di Bonaventura, però, si è messa anche l'Atalanta che spera in un ritorno dopo le 127 presenza raccolte tra il 2010 e il 2014 in maglia nerazzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA fiorentina

atalanta