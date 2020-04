Buffon rilancia: a un passo il rinnovo con la Juventus

Gianluigi Buffon non intende fermarsi, anzi rilancia.L'eterno portiere della Juventus ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno, ma la sensazione crescente è che la sua carriera non sia destinata a finire. Lo conferma il 'Corriere della Sera', secondo cui Buffon ha già fatto presente alla società di voler prolungare il suo contratto per almeno un'altra stagione.Buffon si sente ancora in forma e utile alla causa della Vecchia Signora: non c'è anagrafe che tenga in tal senso (la carta d'identità dice già 42 anni), Buffon ha ancora voglia di calcio e soprattutto di una nuova cavalcata in Champions League, trofeo che nella sua bacheca ancora manca.La sensazione è che il rinnovo si farà, con Buffon che anche per la prossima stagione sarà il dodicesimo della sua Juventus. Indipendentemente dalle date in cui il campionato 2020-2021 si disputerà e dell'eventuale nuova formula.

