Idea Atalanta: Bonaventura a parametro zero

Possibile ritorno alle origini per Giacomo Bonaventura.Il marchigiano, al Milan dal 2014, è reduce da stagioni complicate a causa di gravi infortuni e problemi fisici (nel 2018 fu costretto a un'operazione al ginocchio che gli ha fatto perdere quasi un'intera stagione). Il suo contratto con i rossoneri scadrà al termine della corrente stagione e la sensazione crescente è che un rinnovo in extremis possa non arrivare.Ecco perché, secondo quanto affermato dal 'Corriere di Bergamo', potrebbe concretizzarsi per lui un clamoroso passaggio all'Atalanta, vale a dire il club dei suoi esordi.Una soluzione di mercato, questa, che per gli orobici potrebbe avere diversi risvolti positivi: regalare a Gasperini un giocatore di grande esperienza in vista degli impegni anche europei, un'interessante pedina tattica per gli schemi offensivi del tecnico della Dea, ma anche un prodotto delle giovanili che sarebbe quindi utilissimo in sede di compilazione delle liste Uefa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA atalanta

milan

bonaventura