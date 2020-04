Inter, le parole di Zanetti su Lautaro e Icardi

Nella prossima sessione di mercato l'Inter dovrà risolvere soprattutto due situazioni: Icardi e Lautaro Martinez. Il primo non ha convinto del tutto il Psg ma non rientra nei piani di Conte, il secondo invece è attratto dalle sirene del Barcellona.Sul futuro dei due attaccanti è intervenuto Javier Zanetti: "Con Icardi sinceramente non so cosa succederà. Lautaro piace al Barcellona? Non so, ma il suo futuro lo vedo nerazzurro" h detto ai microfoni di Tudn."Conte sta lavorando davvero bene - ha continuato il vicepresidente nerazzurro - e si vedono i risultati: grazie a lui i giocatori sono migliorati e ora l’Inter può contare su una rosa di grande valore anche economico. La strada da fare è lunga ma vedo un bel futuro davanti a noi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA icardi

lautaro

inter