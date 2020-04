Mertens e il Napoli si riallontanano

Dries Mertens si riallontana di nuovo dal Napoli.Le ultime settimane avevano fatto tornare l'ottimismo sul rinnovo del belga, che si era incontrato con il presidente Aurelio De Laurentiis su basi che erano sembrate decisamente buone. Ma secondo la 'Gazzetta della Sport' gli ultimi giorni avrebbero fatto ripresentare le distanze che avevano caratterizzato le parti dall'autunno in poi e per tutto l'inverno.Secondo la 'Rosea' l'atteggiamento del club sul taglio stipendi e la cassa integrazione avrebbe fatto tornare a Mertens i dubbi già presenti dopo la gestione delle multe post-Salisburgo, e ora la sua permanenza alle pendici del Vesuvio torna ad essere in dubbio.