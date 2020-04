Willian-Roma: la richiesta del brasiliano

In scadenza di contratto con il Chelsea, Willian non ha ancora intavolato una trattativa per il rinnovo e sembra destinato a lasciare i compagni in estate.Sulle sue tracce c'è anche la Roma che, secondo il Corriere dello Sport, ha già avviato i contatti con l'entourage del giocatore. La sua richiesta, però è di 5 milioni di euro a stagione, cifra su cui la società giallorossa sta riflettendo attentamente. Willian ha anche offerte dagli Stati Uniti e dall'Al Sadd di Xavi ma vorrebbe continuare la sua carriera in Europa.Per quanto riguarda il centrocampo, invece, Petrachi sta sondando il terreno per Bonaventura e Gotze, entrambi svincolati a giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA roma

willian