PSG, nuova opzione per Cavani

Al termine della stagione in corso, Cavani sarà libero di trovarsi una nuova squadra. L'attaccante uruguaiano è, infatti, in scadenza di contratto con il PSG e il rinnovo pare molto improbabile. Tanti i club sulle sue tracce.Il bomber classe 1987 è stato accostato al Napoli ma attenzione ad una nuova pista. Lugano, suo ex compagno nella nazionale uruguaiana e ora ds del San Paolo, ha dichiarato a Marca en Zona: "Prima che vada al Boca Juniors (altra squadra sulle sue tracce, ndr), lo porto qui al San Paolo. Gliene sto parlando da tanto tempo, da anni".

Cavani