Voci su Godin, la famiglia risponde

Il futuro di Diego Godin sembra essere lontano dall'Inter: il navigato centrale ha faticato ad imporsi nella difesa nerazzurra e Antonio Conte gli ha quasi sempre preferito Bastoni.La sua permanenza a Milano è dunque tutt'altro che scontata: sulle sue tracce ci sono Manchester United e Valencia anche se il giocatore non vede di buon occhio l'idea di tornare in Liga con una maglia diversa rispetto a quella dell'Atletico Madrid.Alla Gazzetta dello Sport, però il suocero Pepe Herrera ha dichiarato: "Non ha fatto i minuti e le prestazioni che si sarebbe aspettato. E' comunque contentissimo della scelta che ha fatto, nonostante qualche difficoltà iniziale. Adora Milano e gli piace che nel calcio in Italia c’è una passione ancora più forte che in Spagna: assomiglia molto a quello che provi quando giochi in Uruguay. Anche se logicamente questo si trasforma in maggiori pressioni. Per me se rimane può essere un elemento chiave della lotta per lo scudetto per l’Inter e farà ricredere tutti".

