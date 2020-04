Fiorentina: la richiesta del Milan per Paquetà

Nei piani della Fiorentina c'è ancora Lucas Paquetà: il brasiliano, cercato dai viola anche a gennaio, non ha convinto del tutto il Milan che non lo reputa incedibile.I rossoneri lo valutano almeno 30 milioni di euro e l'unico club che si è mosso concretamente, il Benfica, ne ha proposti 20. Stando a quanto riferisce Sportmediaset, però, Commisso avrebbe chiesto nuove informazioni sul centrocampista e Gazidis gli avrebbe proposto uno scambio alla pari con Gaetano Castrovilli.La Fiorentina non ha alcuna intenzione di cedere il giovane talento, come dimostra la volontà della dirigenza di prolungargli il contratto, ma i dialoghi continuano.

