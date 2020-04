Mercato, Rakitic lascia un indizio sul suo futuro

“Futuro? Sarò io a deciderlo. Non sono un sacco di patate". Si schermisce così Ivan Rakitic, parlando al 'Mundo Deportivo' del futuro della sua carriera. Il centrocampista è sotto contratto con il Barcellona fino al 2021."Voglio giocare in un club dove sono amato e considerato e dove la mia famiglia stia bene - ha aggiunto il croato -. Come ho sempre detto, poter giocare al Barça per me è il posto perfetto. Quello che voglio è divertirmi e aiutare la squadra. Ho avuto una prima parte della stagione molto strana, molto sorprendente in negativo per me, ma da lì devo imparare diverse cose e migliorare".Rakitic ha parlato anche dell'interesse dei club italiani, Juventus e Inter su tutti, e delle avances della Premier League: "Io capisco la situazione, ma deciderò io cosa sarà meglio per me e per la mia famiglia".Un'altra voce che lo riguarda lo rivorrebbe al Siviglia, club per cui ha giocato dal 2011 al 2014. L'indizio è che sia questa la sua destinazione preferita: "Ho un affetto speciale per quella città e ho sempre detto che sarebbe stato un grande sogno indossare di nuovo quella maglia. Ma non dipende da me: Monchi e tutti a Siviglia hanno il mio telefono, non mi hanno ancora chiamato e recentemente è stato anche il mio compleanno".