Inter, il futuro di Nainggolan è incerto

Il futuro di Nainggolan è ancora avvolto nel mistero. Il belga è in prestito, dall'Inter, al Cagliari dove ha dimostrato di essere ancora in grado di giocare ad alti livelli. Il centrocampista, classe 1988, vorrebbe restare rossoblu ma ci sarebbe un problema.Nainggolan ha un contratto garantito con l'Inter sino al giugno del 2022 e guadagna circa 4,5 milioni di euro a stagione. Un ingaggio che, per le casse del Cagliari, è decisamente "fuori mercato". Difficile, comunque, un suo ritorno all'Inter.

