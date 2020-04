Inter, scambio Lautaro-Griezmann

Il Barcellona pare pronto a tutto pur di strappare Lautaro Martinez all'Inter. I blaugrana potrebbe pagare la clausola rescissoria (111 milioni di euro) oppure, come rivela la Gazzetta dello Sport, puntare ad uno scambio.L'Idea potrebbe essere quella di mettere sul piatto Griezmann. Il bomber francese, classe 1991, non ha ancora convinto a Barcellona. Uno scambio con Lautaro Martinez farebbe contente le casse di entrambi (plusvalenza elevatissima per i nerazzurri, poca svalutazione per i blaugrana). Un ostacolo potrebbe essere l'ingaggio del francese: 17 milioni di euro.

Barcellona

Inter