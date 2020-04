Napoli, Insigne si separa da Raiola

Novità importante legata al futuro di Insegne. La stella del Napoli, classe 1991, come confermato da più parti, non avrebbe più Raiola come agente. Una separazione che sarebbe il frutto di diverse incomprensioni tra i due.Ora bisognerà capire chi gestirà gli interessi di Insigne. Si vocifera di un possibile matrimonio con Pastorello. Il rapporto con Raiola durava dall'estate del 2017, qualche mese dopo il rinnovo di contratto, quinquennale, con il Napoli (sottoscritto con i vecchi agenti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA Napoli

Insigne