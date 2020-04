Prima che il campionato fosse interrotto, Pandev stava disputando una grande stagione con il Genoa. Da qui la decisione di non ritirarsi al termine del campionato in corso: "Lasciare il calcio giocato? Sì, ci ho pensato a inizio campionato ma abbiamo visto poi cosa è successo. Ora sono in scadenza con il Genoa e ci sono cose più importanti a cui pensare ma voglio continuare un altro anno", le sue parole a Sky Sport.Il desiderio del 37enne attaccante è chiaro: "Il mio sogno è l'Europeo". Svelato anche un retroscena accaduto lo scorso mercato di gennaio: "Mi ha chiamato Ausilio, gli ho detto 'Mi state prendendo in giro? Cercatene uno più giovane'. Poi ho parlato qui con Zarbano (ad rossoblù ndr) e mi ha detto 'Goran, non se ne parla'. E infatti andare via non sarebbe stato bello".

© RIPRODUZIONE RISERVATA Genoa

Pandev