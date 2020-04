Real Madrid, congelato il rinnovo di Sergio Ramos

Il futuro di Sergio Ramos è tutto da scrivere. Come racconta AS, il capitano dei blancos andrà in scadenza di contratto a giugno 2021 e, al momento, anche a causa del Coronavirus, il rinnovo è stato congelato.Il Real Madrid ragiona su un prolungamento di un anno a cifre non sbalorditive. Da capire se Sergio Ramos accetterà le condizioni del club spagnolo o deciderà di guardarsi attorno, alla ricerca di nuove sfide (attenzione alla Juventus). Classe 1986, indossa la casacca dei blancos dal 2005.