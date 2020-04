Roma: Florenzi-Monchi, atto secondo

Il futuro di Florenzi potrebbe essere ancora nella Liga. L'esterno di proprietà della Roma è in procinto di tornare dall'esperienza al Valencia (interrotta causa Covid-19). Difficile una sua permanenza in giallorosso.Da qui la concreta possibilità che il Siviglia di Monchi (ex direttore sportivo della Roma) possa diventare la nuova "casa" di Florenzi. Classe 1991, il nazionale azzurro non vuole perdere il treno per gli Europei e, quindi, vuole un club dove giocare con continuità.

