Roma, Schick resta in Bundesliga

Schick difficilmente, al termine della stagione in corso, tornerà alla Roma. Secondo quanto riportato dal noto media tedesco Kicker, l'attaccante ceco, classe 1997, dovrebbe essere riscattato dal Lipsia, club in cui sta giocando in prestito.Il bomber di proprietà della Roma sta disputando una discreta stagione al Lipsia (sette reti in 19 gare) e il club tedesco pare ormai convinto a puntare su di lui anche per il futuro. La Roma, dal riscatto, incasserebbe 30 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Roma

Schick