Sfida Juventus-Inter per van de Beek

Un nuovo gioiello dell'Ajax è pronto a far girare la testa a tanti grandi club. Si tratta di van de Beek, centrocampista offensivo dei lanceri (contratto in scadenza nel giugno del 2022). Sulle sue tracce ci sarebbero tante società.Juventus e Inter lo starebbero seguendo da tempo. Attenzione anche a Real Madrid e Manchester United (dovesse partire Pogba, l'olandese diventerebbe prioritario). L'Ajax, per il suo talento, chiede non meno di 80/100 milioni di euro.