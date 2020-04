Juve-Napoli, duello di mercato per un difensore

E' scontro tra Juventus e Napoli per Emerson Palmieri: il giocatore è seguito da tempo dai bianconeri ma i partenopei vogliono comunque provarci. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.L'ex Roma è un pallino di Cristiano Giuntoli ma il suo ingaggio è strettamente legato alla cessione di Ghoulam, che al momento però non ha trovato un'altra collocazione.Il classe 1994 ha un contratto garantito con il Chelsea fino al giugno del 2022: i londinesi potrebbero cederlo per 20 milioni di euro stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra.

