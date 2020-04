L'Atalanta fissa il prezzo di Castagne

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l'Atalanta avrebbe deciso di mettere sul mercato Timothy Castagne. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2021 e l'opzione fino al giugno successivo non è ancora stata esercitata.L'ex Genk piace a Fiorentina e Napoli, che hanno già sondato il terreno, oltre che ad alcune squadre di Premier League. La richiesta del club orobico è di almeno 15 milioni di euro. Una volta terminata l'emergenza è previsto un incontro tra la dirigenza della Dea e l'entourage del belga.A febbraio Castagne aveva dichiarato: "Futuro? Vedremo cosa accadrà, per ora a Bergamo non mi trovo male. La Premier League è un campionato che mi attira da sempre ma se Napoli o altre grandi squadre dovessero bussare alla porta...".

