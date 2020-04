Lazio, un ex non chiude la porta al ritorno

Nel corso di un'intervista sul profilo Instagram di AS, Keita Balde ha parlato di un possibile ritorno alla Lazio: "Chissà, del domani non si può mai sapere"."Ho trascorso otto anni là, non potrei mai chiudere la porta. Inzaghi è un allenatore con cui mi sono trovato bene, anche con Petkovic e oggi con Moreno al Monaco" ha aggiunto.Keita è stato ceduto dalla Lazio al Monaco per 30 milioni di euro e, dopo una partentesi all'Inter, è tornato nel Principato.

