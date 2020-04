Milan: individuato il rinforzo per l'attacco

Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Russia, il Milan avrebbe individuato in Artem Dzyuba il prossimo rinforzo per l'attacco.Il navigato centravanti, che in questa stagione ha messo a segno 15 reti e 12 assist, andrà in scadenza di contratto con lo Zenit ma vorrebbe rimanere in Europa.I rossoneri lo reputano un profilo valido ed esperto ma dovranno fare i conti con la Lazio, che vorrebbe ingaggiare il trentaduenne e riservargli il ruolo di vice Immobile.

