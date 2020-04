Napoli, Fabian Ruiz resta ad una condizione

Uno dei giocatori più chiacchierati nell'ambito del mercato in uscita del Napoli è Fabian Ruiz. Il centrocampista piace molto al Real Madrid ma Aurelio De Laurentiis non vorrebbe privarsene.Secondo la Gazzetta dello Sport però il presidente dei partenopei avrebbe comunque fissato un'offerta minima da 80 milioni di euro: per cifre pari o superiore il club potrebbe discutere un'eventuale cessione del giocatore.In caso di cessione di Fabian Ruiz Cristiano Giuntoli punterebbe tutto su Tonali del Brescia, profilo che piace molto anche a Roma, Juventus e Fiorentina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA napoli

fabian ruiz