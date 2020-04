Atalanta, per Bonaventura è (quasi) via libera

Giacomo Bonaventura potrebbe rivelarsi una reale opzione per l'Atalanta, e il suo ritorno a parametro zero nella prossima stagione sembra farsi sempre più concreto.Ne parla sabato il 'Corriere di Bergamo', secondo cui le trattative tra la dirigenza orobica e il centrocampista marchigiano riprenderanno quando non solo la stagione sarà ripartita, ma addirittura alla sua conclusione.Il Milan ha di fatto già reso nota al suo giocatore l'intenzione di non procedere al rinnovo contrattuale, quindi Bonaventura effettivamente si svincolerà dai rossoneri. A quel punto resterà solo da trovare un accordo con l'Atalanta, che potrebbe dover accelerare le operazioni rispetto alle altre pretendenti al giocatore (alla Fiorentina si sono nel frattempo aggiunte Lazio, Roma e Torino).

