Juventus: Higuain è ad un bivio

Il futuro di Gonzalo Higuain sembra essere lontano dalla Juventus: il club ha deciso di puntare su altri profili come Icardi e Harry Kane e l'argentino dovrà dunque trovarsi una nuova sistemazione.Secondo Tuttosport le opzioni per il Pipita sono principalmente due: il ritorno al River Plate o l'approdo ai Los Angeles Galaxy. Proprio l'allenatore del club della MLS Guillermo Barros Schelotto ha recentemente dichiarato: "Higuain sarebbe un sogno, parliamo di uno dei migliori attaccanti del mondo. Ho sentito un’intervista di Gonzalo nella quale diceva di voler restare alla Juventus e in Europa. Forse è presto per Higuain, ma nel calcio mai dire mai"."Conosco tutta la famiglia. Il padre Jorge ha militato nel Gimnasia La Plata, il club nel quale sono cresciuto. E uno dei fratelli del Pipita, Federico, gioca qui in America, nel Dc United" ha concluso il tecnico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA higuain

juventus