L'Inter passa all'attacco per Tonali

Secondo Sportmediaset Steven Zhang ha deciso di passare all'attacco per Sandro Tonali per anticipare sul tempo la Juventus.La richiesta del Brescia è di almeno 50 milioni di euro ma i nerazzurri faranno una prima offerta da 40. Il giovane è più orientato verso l'approdo a Milano perchè crede di poter trovare più spazio nel progetto di Antonio Conte che in quello bianconero di Maurizio Sarri.L'Inter farà degli investimenti anche nel reparto offensivo: stando a quanto riferisce Tuttosport Beppe Marotta ha individuato in Moise Kean il rinforzo ideale per l'attacco. L'ex juventino ha nostalgia della serie A e avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA inter

tonali