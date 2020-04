Maksimovic: il Napoli torna sui suoi passi

Una volta terminata l'emergenza Coronavirus il Napoli procederà con il rinnovo di Nikola Maksimovic.Il difensore, che in un primo il club di Aurelio De Laurentiis l'aveva messo sul mercato ed era nel mirino del Cagliari, alla ricerca di un innesto di spessore per la difesa, ma ora è ad un passo dal continuare il suo rapporto con i partenopei. Secondo il Corriere del Mezzogiorno è stato determinante il volere di Gattuso.Intanto Maksimovic si è reso protagonista, insieme ai compagni di nazionale, ha messo insieme la somma di 255'000 euro che andrà ad aiutare l'Ospedale per le malattie infettive di Belgrado, in prima linea nella lotta al Coronavirus.

