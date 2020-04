Sorriso Inter: Lautaro Martinez si allontana dal Barcellona

Si complica la corsa del Barcellona verso Lautaro Martinez.Secondo quanto riferito sabato dal 'Mundo Deportivo', infatti, la nuova situazione generata dall'emergenza Coronavirus con tutte le conseguenze economiche del caso avrebbe colpito anche la società blaugrana. Per questo motivo il Barcellona non sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria dell'attaccante argentino (si tratta di ben 111 milioni di euro).Questo permetterà all'Inter di gestire la trattativa alle sue condizioni: a questo punto o i nerazzurri saranno accontentati, oppure Lautaro Martinez resterà a Milano.Il quotidiano iberico ha aggiunto che il Barça vorrebbe provare a inserire nella trattativa una o più contropartite tecniche: circolano anche i nomi, che conducono a Vidal, Arthur, Alenà e Cucurella. Ma non è detto che i catalani non siano costretti a inserire nel calderone anche giocatori definiti "sacrificabili" ma la cui partenza avrebbe certamente un impatto maggiore sugli equilibri della squadra.Tra questi spicca il nome di Ivan Rakitic, insieme a Vidal il nome che più fa gola ai nerazzurri. Che nel caso del croato potrebbero anche concretizzare uno sgambetto alle rivali Milan e Juventus.Certo, a costo di privarsi di un pezzo da novanta come Lautaro Martinez.