Zenga, appello all'Inter per Nainggolan

Walter Zenga manda un messaggio a Radja Nainggolan tramite i canali televisivi di 'Telelombardia' e 'Top Calcio 24'.Il tecnico milanese, attualmente alla guida del Cagliari, elogia il belga e poi lancia un appello: "Ho trovato un ragazzo disponibilissimo a qualsiasi situazione, un uomo di spessore. Quando si parlava dell'Inter interessata a Vidal non ne capivo il motivo, mi sono chiesto perché dovessero prenderlo quando in rosa avevano già Radja. Il mio pensiero è che lui sia uno che fa la differenza, e sono felicissimo di averlo con me".Inevitabile un discorso su Nainggolan a proposito del mercato: "Io sono il suo allenatore e me lo tengo stretto. Se poi l'Inter volesse lasciarcelo ancora per un anno, sarei l'uomo più felice del mondo. Non so se in tal senso ci siano possibilità, io faccio l'allenatore e esprimo le mie esigenze. Poi è chiaro che ci siano situazioni in cui non posso entrare".

