Milan, c'è la fila per Donnarumma

Il Milan deve decidere come comportarsi con Donnarumma. Il rinnovo del portiere sarebbe in stand-by, nonostante la volontà dello stesso Donnarumma di continuare la sua esperienza con la maglia rossonera.Sulle tracce dell'estremo difensore classe 1999 ci sarebbero diversi club esteri. In particolare, attenzione a Real Madrid, PSG e Chelsea (i Blues potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Kepa). L'agente Raiola sarebbe già al lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Milan

Donnarumma