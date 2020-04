PSG, niente Milan per Thiago Silva

Thiago Silva non tornerà a giocare nel Milan. Il brasiliano, classe 1984, dovrebbe continuare la sua esperienza a Parigi. Secondo Le10Sport.com, Leonardo sarebbe al lavoro per trovare un accordo e trattenere Thiago Silva.Il brasiliano, ex rossonero, punta ad arrivare in grande forma ai Mondiali del 2022. da qui la necessità di giocare con continuità e, al PSG, non avrebbe problemi a scendere in campo. Insomma, niente Milan per Thiago Silva.

