Attacco Juventus, una poltrona per due

La Juventus è alle prese con la grana Higuain. Il Pipita potrebbe anche decidere di prendere altre strade (lo aspettano in MLS) e chiudere, anzitempo, la sua avventura in bianconero. Da qui la necessità di trovare un sostituto.Due le opzioni. La prima porta a Icardi che, da tempo, è accostato alla Juventus. Attenzione anche a Milik che piacerebbe molto ai vertici del club bianconero. L'agente del polacco non ha escluso che, se non arriverà il rinnovo con il Napoli, possa anche cambiare maglia.

