Cagliari: spunta un ostacolo per Jonathan Rodriguez

Come riferito da diversi media messicani il Cagliari ha messo nel mirino Jonathan Rodriguez.L'attaccante del Cruz Azul ha realizzato 21 gol in 50 partite ed ha un contratto fino al 2022. Sulle sue tracce, però, si sarebbe messo anche il Psv. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 4 milioni di euro.Sistemato il reparto offensivo, Giulini si concentrerà sul centrocampo: Nandez e Nainggolan sono sempre più vicini all'addio e gli uomini di mercato rossoblù dovranno trovare dei sostituti all'altezza. Si fa sempre più probabile invece la permanenza di Rog: i sardi sono disposti a versare i 12 milioni di euro richiesti dal Napoli per riscattarlo.

