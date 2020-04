Milan, il PSG punta Hernandez

Il PSG sarebbe pronto a pescare in Italia, in particolare al Milan. Oltre a Donnarumma, Leonardo sarebbe interessato ad un altro giovane rossonero che tanto ha fatto bene in questa fetta di stagione, ovvero Theo Hernandez.L'ex Real Madrid, classe 1997, piacerebbe moltissimo a Leonardo pronto, secondo Le10sport, ad una proposta importante per strapparlo al Milan e farlo diventare un giocatore del PSG. Prenderebbe il posto di Kurzawa, in uscita dal club francese.

