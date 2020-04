Real Madrid, un regalo per Zidane

Il prossimo anno, Zidane potrebbe avere un nuovo attaccante in rosa. Secondo France Football, Mané, stella del Liverpool, avrebbe un sogno: indossare la casacca del Real Madrid e giocare per il tecnico francese.Non è la prima volta che Mané viene accostato ai blancos. Il Liverpool non è una società che vende facilmente i proprie gioielli e l'attaccante senegalese, classe 1992, ha anche un contratto garantito sino al 2023 con i Reds. Eppure il sogno resta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Mane

Zidane