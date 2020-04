Roma: Smalling e Mkhitaryan restano. Per ora

Smalling e Mkhitaryan restano a metà: la Roma ha trovato l'accordo con Manchester United e Arsenal per la permanenza dei due fino alla fine del campionato, mentre ancora nulla è stato deciso per la prossima stagione. Lo riferisce il Corriere dello Sport.Il club capitolino ha dunque raggiunto l'intesa con le due società di Premier League: con lo slittamento di campionati e coppe per l'emergenza Coronavirus hanno dovuto rinegoziare i prestiti, che quindi potranno sforare l'iniziale scadenza fissata al 30 giugno.Per quanto riguarda la prossima stagione, invece, la volontà dell Roma è trattenere entrambi ma Arsenal e Manchester United chiedono rispettivamente almeno 20 milioni di euro.