Torino, Ansaldi non pensa al Boca

Attraverso la pagina Generación Extrema Jóvenes , Ansldi, giocatore in forza al Torino, ha parlato del suo futuro. In scadenza di contratto nel 2021, l'esterno argentino punta a continuare la sua avventura con i colori granata."In tanti mi chiedono di andare a giocare al Boca Juniors: io però punto a prolungare con il mio club, se in futuro dovessi tornare in Argentina sarebbe solo per il Newell's Old Boys", le parole del 33enne Ansaldi.

